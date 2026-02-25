Miercuri, 25 februarie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Galați, joc din cadrul etapei a 16-a din Liga Florilor MOL. Minaur s-a impus la 11 goluri diferență, într-un meci pe care l-a dominat clar după primele 15 minute, cât oaspetele au reușit să țină pasul. Sigur, nici nu ne așteptam la alt deznodământ, Galați fiind singura echipă ce are legitimate doar românce și care, a izbutit un singur punct în acest campionat (în deplasarea de la Zalău).

Totuși, Galați este calificată în sferturile de finală ale Cupei României, iar dacă Minaur va reuși să câștige în optimi la Târgu Jiu (meci pe 11 martie), atunci echipa de pe Dunăre va mai veni pentru un meci în Baia Mare, în sferturi.

În acest meci, antrenorii echipei noastre au decis să nu le folosească deloc pe Woller, Quintino și da Costa (primele două nici măcar nu au fost trecute în raportul de joc).

CS Minaur Baia Mare – CSM Galați: 31-23 (15-10)

Sala Polivcalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 500 spectatori

Arbitri: Gheorghe Daniel Boștinaru (Mehedinți) – Mihai Cornel Cordescu (Gorj). Observator: Marcel Sas Adăscăliții (Bihor)

Aruncări de la 7m: 7-3 (tramsformate: 5-3; au ratat: Damian, Spugnini). Minute de eliminare: 10-6 (Spugnini 2, Papp, Naumenko, Ianăși / Prescură, Zegrean, Sandu)

CS Minaur: Iulia Dumanska (8 intervenții), Clara Beatrice Preda (3 intervenții), Daria Maria Tocaciu (4 intervenții) – Maria-Andreea Ianăși 4, Emilia Anna Galinska 7 (4 din 7m), Teodora Lavinia Damian 7 (unul din 7m), Maria Gomes Da Costa (nu a jucat), Mălina Maria Avădanei, Denisa Roxana Romaniuc 2, Andriyana Naumenko 1, Eliza Lăcusteanu 3, Nikoletta Papp 1, Amelia Julia Lundback 1, Dziyana Ilyina 5, Alba Chiara Spugnini Santome 2, Anca Georgiana Mițicuș 1. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

CSM Galați: Nicoleta Petre (8 intervenții, a apărat 2 de 7m), Alexandra Florentina Prodan (3 intervenții) – Miruna Baldovin 1 (din 7m), Sorana Maria Chiriac 1, Cristina Marcu, Andreea Merlă 2, Iulia Carmen Eiler 3 (2 din 7m), Lavinia-Maria Lazăr 1, Antonia Bondalici Mazilu 3, Andreea Loredana Prescură 2, Daniela Corban 1, Ana Maria Berbece 4, Bianca Adina Zegrean 1, Andreea Roxana Sandu 4. Oficiali: Daciana Carmen Balaban, Cătălina Cioaric, Relu Druțu, Răzvan Petrescu, Alexandru Daniel Nicolau

Declarații după meci

Daciana Balaban (antrenor Galați): “Pentru noi este destul de greu. Ne mândrim că avem în lot doar jucătoare din România, însă multe dintre ele sunt tinere, neexperimentate, sunt la primul sezon în Liga Florilor. Ne confruntăm cu destule probleme de lot, avem acum doar 14 jucătoare. Ne dorim o echipă bună și la Galați, pentru că orașul nostru iubește handbalul și sperăm că oamenii care sunt cu finanțarea vor ajuta această echipă, pentru că fetele acestea merită și orașul Galați merită o echipă în prima ligă. Fără transferuri va fi însă foarte greu. Avem nevoie de prospețime acum, pentru că vrem să ne menținem după baraj în prima ligă.”

Andreea Sandu (jucătoare Galați): “Am avut o primă parte de meci bună dar, din păcate, nu am mai ținut rirmul. Noi avem un loc destul de mic, dar încercăm să muncim în contunuare. Sigur că ne dorim să rămânem în prima ligă și vom vedera ce va mai fi în meciurile ce urmează.”

Eliza Lăcusteanu (jucătoare Minaur): “Sunt foarte fericită că am avut oportunitatea să joc astăzi, am stat mai mult pe teren și am reușit să marchez mai multe goluri. Am primit încredere din partea antrenorilor. Mă bucur foarte mult că am o colegă de post cum e Jessica Quintino, care mă ajută foarte mult.”

Andreea Ianăși (jucătoare Minaur): “Venim după o perioadă mai neplăcută, în care am ratat calificarea în sferturile Ligii Europa. Sper că după această mini-pauză competițională să ne întoarcem cu forțe noi și să reușim să atingem din nou vârful de formă. Oboseala și-a spus cuvântul în ultimele partide și n-am mai fost atât de lucide, am pierdut puncte importante. Sunt bucuroasă că astăzi ne-am făcut treaba, că am rulat tot lotul și sper să lăm punctele necesare în meciurile viitoare. Dacă ne facem treaba în campionat ar trebui să rămânem acolo sus. Sunt încă meciuri și lupta este în toi.”

Etapa 16

CS Minaur Baia Mare – CSM Galați: 34-23

CSM Târgu Jiu – HC Zalău: 23-21

Rapid București – SCMU Craiova: 31-22

CSM Slatina – Corona Brașov (joi, 26 februarie, 18.00)

Dunărea Brăila – Gloria Bistrița (joi, 26 februarie, 17.30, Pro Arena)

SCM Rm. Vâlcea – CSM București (vineri, 27 februarie, 17.30, Pro Arena)

Clasament

CSM București – 29p (497-404) – 15 Gloria Bistrița – 28p (490-359) – 15 Corona Brașov – 24p (453-382) – 15 SCM Rm. Vâlcea – 19p (488-403) – 15 CSM Slatina – 16p (423-420) – 15 Rapid București – 15p (462-447) – 16 Minaur Baia Mare – 15p (422-432) – 15 Dunărea Brăila – 14p (436-400) – 15 CSM Târgu Jiu – 10p (388-481) – 16 SCMU Craiova – 9p (390-434) – 15 CS HC Zalău – 4p (362-476) – 16 CSM Galați – 1p (355-529) – 16

Etapa 17