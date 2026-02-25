Un incident neobișnuit l-ar avea în prim-plan pe Vasile Costiuc, deputat din Republica Moldova și lider al partidului Democrația Acasă. Potrivit relatărilor apărute în presa de la Chișinău, acesta ar fi fost dat jos dintr-un autobuz de polițiști, în Napoli, după ce ar fi refuzat să își achite călătoria.

Costiuc a devenit deputat în urma alegerilor de anul trecut, formațiunea sa fiind susținută de AUR, partid condus de George Simion.

O moldoveancă stabilită în Napoli, martoră la incident, a descris întâmplarea într-o scrisoare trimisă presei. Potrivit acesteia, totul s-ar fi petrecut în dimineața zilei de 15 februarie 2026, când Costiuc ar fi urcat într-un autobuz din zona Piazza Vittoria fără să achite călătoria, în ciuda mai multor opțiuni de plată disponibile.

Martora susține că deputatul era însoțit de o altă persoană și ar fi ignorat solicitările de a prezenta un titlu de călătorie valid.

Ar fi invocat imunitatea parlamentară

La o stație următoare, controlorii i-ar fi cerut biletul. Conform relatării, Costiuc ar fi încercat să evite sancțiunea prezentând un pașaport diplomatic și invocând imunitatea parlamentară.

Argumentele nu ar fi convins autoritățile italiene, iar polițiștii l-ar fi debarcat în apropierea bisericii Chiesa del Carmine.

Deocamdată, nu există o poziție oficială din partea autorităților italiene sau a deputatului moldovean cu privire la incident.