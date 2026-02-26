Comunitatea Declic, alături de Dr. Mihail Pautov, a depus, miercuri, la Ministerul Sănătății, petiția semnată de peste 62.000 de cetățeni care cer interzicerea fumatului electronic în toate spațiile publice închise.

Membrii Declic au scandat și au ridicat pancarte cu mesaje adresate ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete: ‘Nu ne mai aburiți’, ‘Fumatul electronic e fumat’, ‘Sănătatea înaintea profitului’. În ciuda responsabilității evidente și a solicitărilor repetate de audiență trimise de inițiatorii petiției, ministerul Sănătății a refuzat dialogul.

‘Ni s-a transmis, din partea ministerului – nu o să spun sursa pentru că a fost o conversație privată – că legea nu este la Ministerul Sănătății, că ar fi responsabilitatea celor de la Ministerul Economiei. Ni s-a spus că venim degeaba aici. Noi credem că este obligația directă a ministrului Sănătății să intervină. Suntem aici să transmitem că vom continua acest demers și îl vom duce până în pânzele albe, până va deveni atât de incomod pentru politicieni încât vor fi obligați să schimbe legea’, a declarat Dr. Mihail Pautov, co-inițiator al petiției.

În prezent, Legea nr. 349/2002 interzice fumatul în spațiile publice închise, dar definește fumatul exclusiv ca arderea tutunului. Din această cauză, țigările electronice și dispozitivele de încălzit tutun nu sunt incluse în interdicția generală și pot fi folosite legal în majoritatea spațiilor publice închise.

Comunitatea Declic solicită Ministerului Sănătății să inițieze de urgență modificarea legislației pentru a include toate formele de fumat în interdicția privind spațiile publice închise și așteaptă un răspuns oficial din partea ministrului.

‘Din păcate pentru ministrul Rogobete, chiar e treaba lui și îi atragem atenția că nu va avea parte de o ‘depresurizare’, presiunea publică va crește pe această temă. Peste 60 de mii de oameni îi cer deja ministrului Rogobete să se implice direct pentru schimbarea legii. E simplu: trebuie doar modificată definiția fumatului prin includerea variantelor electronice de fumat în această definiție’, a declarat Antoniu Bumb, campaigner Declic.

Actuala formă a legii expune copiii, femeile însărcinate, persoanele cu boli cronice și toți nefumătorii la substanțe toxice care rămân suspendate în aer și sunt inhalate repetat.

‘Această lacună legislativă creează o situație în care fumătorul este în permanență branșat la o sursă de nicotină. Practic nu mai apar pauze în comportamentul de consum. Asta înseamnă că dependența devine mult mai severă pentru fumător. Și este, în mod absolut, responsabilitatea autorităților medicale din România să repare această lege’, a declarat, la eveniment, medicul psihiatru Eugen Hriscu, specialist în prevenirea și tratamentul dependenței.