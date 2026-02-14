Sâmbătă, 14 februarie, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare s-a disputat partida dintre CS Minaur și echipa norvegiană Larvik HK, joc din cadrul etapei a 5-a din Grupa A de Europa League. Atmosferă superbă, sală plină, nervi prea mulți pentru Minaur, o echipă norvegiană fără griji și un rezultat care nu are cum să ne placă. S-a impus echipa care a greșit mai puțin, care a știut să gestioneze mai bine impactul cu vuietul tribunelor (suporterii echipei Minaur și-au făcut pe deplin datoria – din nou). Parcă ne-am temut de victorie.

Larvik a condus aproape tot meciul, dar în ultimele cinci minute Minaur a reușit să egaleze și speram să poată întoarce rezultatul. Au venit însă alte ratări și punctele s-au dus în Norvegia.

Foarte important este meciul de mâine dintre Thuringer și Moson. Sunt multe calcule de făcut sau foarte puține după acel meci. Dacă Moson bate țn Germania obține 100% calificarea, iar Minaur o obține și ea, indiferent de rezultatul ultimelor jocuri din grupă. Pentru că, la egalitate de puncte cu Thuringer avem avantajul meciurilor directe. La fel de bine însă ar putea fi nevoie de o victorie la Moson, caz în care ne-am califica. Sau ca Larvilk să bată Thuringer în ultimul meci, în Norvegia. Că tot nu mai are nicio șansă ăi va Ii din nou relaxată. Vom calcula mai multe după meciul de mâine.

CS Minaur Baia Mare – Larvik HK: 28-31 (14-17)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 2200 spectatori

Arbitri: Premysl Fukala și Radek Mohyla (Cehia). Delegat EHF: Branka Maric (Serbia)

Aruncări de la 7m: 4-2 (transformate: 1-1; au ratat: Woller, Quintino, Lundback / Sateren). Minute de eliminare: 4-12 (Gomes, Spugnini / Wolff 2, Kurtovic, Rosenberg, Sateren, o eliminare la bancă)

CS Minaur: Iulia Dumanska (8 intervențîi, a apărat un 7m), Daria Maria Tocaciu – Alba Chiara Spugnini Santome 6, Amelia Julia Lundback 5, Nikoletta Papp 4, Dziyana Ilyna 4, Emilia Anna Galinska 2, Teodora Lavinia Damian 2, Jessica Quintino Ribeiro 2, Maria Gomes da Costa 1, Denisa Roxana Romaniuc 1, Fie Woller 1 (din 7m), Anva Georgiana Mițicuș. Nu au jucat: Maria Andreea Ianăși, Andriyana Naumenko, Eliza Florentina Lăcusteanu. Oficiali: Joao Alexandre Ferreira Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop

Larvik: Dina Frisendal (2 intervenții), Olivia Lykke Nygaard (11 intervenții) – Maja Furu Sateren 10 (unul din 7m), Amanda Maria Kurtovic 9, Froydis Wiik Seierstad 4, Sara Berg 2, Tirill Alexandrine Solumsmoen Morch 2, Kine Hauge Kvalsund 1, Martine Wolff 1, Guro Ramberg 1, Tiril Birgitte Rosenberg 1, Charlotte Koffeld Iversen. Oficiali: Henrik Signell, Lene Rantala, Martin Reiersen, Jørgen Eia Bringedal.

Programul jocurilor din grupă

Etapa 1: Larvik HK – CS Minaur: 26-28; Moson – Thuringer: 36-34

Etapa 2: CS Minaur – Moson: 34-28; Thuringer – Larvik: 36-33

Etapa 3: Thuringer – CS Minaur: 33-32; Moson – Larvik: 31-22

Etapa 4: CS Minaur – Thuringer: 28-24: Larvik – Moson: 26-27

Etapa 5: CS Minaur – Larvik 28-31; Thuringer – Moson (duminică, 15 februarie, 15.00)

Etapa 6: Moson – CS Minaur (sâmbătă, 21 februarie, 17.00, UFM Arena, Mosonmagyaróvár); Larvik – Thuringer (sâmbătă, 21 februarie, 17.00)

Clasament

CS Minaur – 6p (150-142) – 5 Mosonmagyarovar – 6p (122-116) -4 Thuringer HC – 4p (127-129) – 4 Larvik HK – 2p (138-150) – 5

Faza grupelor constă în șase runde, care se vor juca între 10/11 ianuarie și 21/22 februarie 2026. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală din martie 2026, în timp ce Final Four-ul este programat pentru 16/17 mai 2026.