Polițiștii de investigații criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, au depistat pe raza municipiului Baia Mare, un bărbat de 44 de ani, pe numele căruia autorităţile au emis un mandat de arestare preventivă.

La data de 25 august a.c., în timp ce efectuau activităţi specifice pe raza municipiului Baia Mare, poliţiştii din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale au interceptat un bărbat ale cărui semnalmente corespundeau cu cele ale unei persoane căutate.

Astfel, după ce a fost identificat bărbatul de 44 de ani, poliţiştii au constatat că acesta era urmărit naţional, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile de către Judecatoria Baia Mare, pentru comiterea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe si tulburarea ordinii şi liniştii publice

Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş.