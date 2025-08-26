La data de 25 august a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag, împreună cu reprezentanţi ai Registrului Auto Român Maramureș au organizat o acțiune comună pentru reducerea cauzelor generatoare de accidente rutiere cu consecinţe grave, produse pe fondul deficienţelor tehnice ale autovehiculelor.

Pe parcursul acțiunii au fost oprite pentru a fi verificate 22 de autovehicule, ocazie cu care s-au aplicat 10 sancțiuni contravenționale pentru abateri constatate la O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, fiind reținut și un certificat de înmatriculare până la remedierea problemelor constatate.

Valoarea sancțiunilor depășește suma de 2.000 de lei.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş desfăşoară permanent acţiuni de control în trafic pentru identificarea şi verificarea vehiculelor care prezintă modificări neomologate, ce pot afecta siguranţa circulaţiei sau pot produce disconfort cetăţenilor. Prin aceste măsuri, se urmăreşte prevenirea accidentelor, menţinerea ordinii publice şi asigurarea unui climat de linişte pentru întreaga comunitate.