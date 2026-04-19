Azi a avut loc al doilea meci jucat la Dobroești cu CSM București, pentru menținerea în Divizia A1.

Dar finalul este trist. Știința Explorări am pierdut cu 3-2 și acest meci.

Au arbitrat: Bogdan Stoica și Cosmin Tudorache (București). Observator: Florin Dimachi (Galați).

CSM București – Știința Explorări Baia Mare 3-2 (20-25, 25-23, 22-25, 25-23, 15-8) – meciul 4.

„Cu un buget diminuat drastic față de anii trecuți, cu mulți jucători fără experiență și un antrenor debutant, atât s-a putut în acest sezon, din nefericire. Viața merge înainte. Hai, Explorări!”, spun reprezentanții echipei.