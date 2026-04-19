Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, după ce au fost sesizați prin SNUAU 112 să intervină pe bulevardul Regele Mihai I.

În fapt, la data de 18 aprilie a.c., în jurul orei 09.30, polițiștii au stabilit că un tânăr de 22 de ani ar fi intrat într-un supermarket din localitate și ar fi sustras mai multe bunuri.

Prejudiciul a fost recuperat și restituit persoanei vătămate.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de furt, cercetările efectuându-se sub coordonarea procurorului de caz.