Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului Maramureș, convocată astăzi, 26.08.2025, de către Secţia pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul de Lege privind modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor de serviciu şi la măsurile necesare în vederea protejării statutului magistraților şi a independenţei justiției,

Reţinând acțiunile agresive susținute și lipsite de fundament ale decidenților politici şi constatând că acestea probează o nevoie fără precedent de aservire, prin disoluție, a puterii judecătorești,

Dorind să atragă atenţia, în exercitarea prerogativelor constituționale de putere în stat, asupra riscului iminent de distrugere a statului de drept,

A hotărât următoarele:

Art. 1. Solicită ferm retragerea de urgență a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților;

Art. 2.Solicită ferm reprezentanților puterii executive și puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva puterii judecătorești, care afectează grav statul de drept, drepturile și libertățile cetățenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiție independentă;

Art. 3.(1)Începând cu data de 27.08.2025, pe perioadă nedeterminată, amână soluționarea cauzelor, cu excepțiile menționate în anexa la prezenta hotărâre (redată mai jos).

(2) Vor fi soluționate cauzele pentru care, anterior datei de 27.08.2025, s-a dispus amânarea pronunțării hotărârii, indiferent de materie;

Art. 4. Judecătorii își vor îndeplini atribuțiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare și regularizare a cererilor, studiul individual și formarea profesională continuă, precum și alte atribuții legale și regulamentare (cu excepția judecării cauzelor, în afara cazurilor menționate în art. 3).

LISTA CAUZELOR ce se vor judeca începând cu data de 27.08.2025 și până la retragerea proiectului de lege:

În materie non penală:

– suspendarea executării hotărârilor;

– suspendarea executării actelor administrative;

– suspendarea executării silite;

– măsuri asiguratorii şi ordonanțe preşedințiale;

– măsuri de protecție a minorilor în situații de urgență;

– tutelă;

– curatelă;

– ordin de protecție;

– greva;

– incidente procedurale şi strămutări privind cauzele de mai sus.

În materie penală:

– cereri de competența judecătorului de drepturi şi libertăți, cu excepția celor care au ca obiect contestație privind durata procesului;

– dosare cu inculpați față de care s-au luat măsuri preventive în cauză, măsuri preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranță, contestații la executare care privesc aceste măsuri;

– cauze în care răspunderea penală este susceptibilă de a fi prescrisă în termen scurt;

– incidente procedurale privind cauzele de mai sus;

– liberare condiţionată;

– orice altă cauză ce vizează forme de cooperare judiciară în materie penală, mai puțin recunoașterea sancțiunilor pecuniare.