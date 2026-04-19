Violența domestică NU este o problemă privată! Este o faptă penală care trebuie sesizată cu promptitudine! Polițiștii reamintesc faptul că orice formă de violență în familie — fizică, verbală, psihologică sau emoțională — reprezintă o faptă gravă, sancționată de lege.

În cursul zilei de ieri, 18 aprilie a.c., în urma unei sesizări privind un caz de violență domestică în localitatea Tohat, polițiștii din Ulmeni au intervenit pentru protejarea victimei, o femeie de 39 de ani, care ar fi fost amenințată și agresată fizic de soțul său.

De asemenea, ca urmare a sesizării polițiștilor Secției 4 Poliție Rurală Leordina, aceștia au intervenit pentru aplanarea unei stări conflictuale intrafamiliale, în localitatea Poienile de Sub Munte, unde un bărbat ar fi amenințat-o pe soția sa cu acte de violență.

Polițiștii au evaluat situațiile de risc și au emis, în fiecare situație, ordin de protecție provizoriu, prin intermediul căruia agresorului din localitatea Tohat i-a fost montată și brățara electronică de supraveghere.

Ambilor bărbați le-au fost impuse obligații legale menite să prevină repetarea actelor de violență.

Totodată, au fost întocmit dosare penal pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare și violență în familie, respectiv pentru comiterea infracțiunii de amenințare.

Siguranța victimelor este prioritară, iar polițiștii acționează ferm ori de câte ori există indicii că integritatea fizică sau psihică a unei persoane este pusă în pericol.

Violența nu este o soluție și nu trebuie tolerată. Dacă sunteți victimă sau martor al unor acte de violență domestică:

✔ cereți ajutor;

✔ anunțați poliția;

✔ discutați cu persoane de încredere sau specialiști.

Legea protejează victimele, iar intervenția promptă poate preveni tragedii.

În situații de urgență, apelați 112. Împreună putem construi o comunitate în care respectul și siguranța sunt pe primul loc.