Unul dintre cele mai ambițioase proiecte energetice din Europa se construiește în localitatea Mintia (județul Hunedoara) și va deveni funcțional la finalul acestui an. Centrala electrică pe gaz „Mass Mintia Power Plant” va injecta în sistemul energetic național 1.700 MW. În prezent, la centrală lucrează circa 950 de angajaţi, urmând ca numărul lor să depăşească 1.000 de persoane.

Noua centrală de la Mintia, investiţie privată în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de euro, va deveni cea mai mare centrală electrică pe gaz din România şi cea mai mare din Europa Centrală și de Est. Centrala este construită pe locul fostei termocentrale Mintia.

România își va asigura necesarul de energie până la finalul acestui an, susține ministrul Bogdan Gruia Ivan, în urma vizitei la șantierul noii centrale pe gaz, care se construiește la Mintia, județul Hunedoara.

Ministrul Energiei a afirmat că, producția internă va crește cu câteva mii de Megawați, în următoarea perioadă, ceea ce va permite ca țara noastră să devină exportator net la acest capitol.

„România va intra, şi prin acest proiect, până la finalul anului 2026 cu aproximativ 2.200 MW producţie de energie electrică, bazată pe gaz, aici și la Iernut, unde avem un proiect al Romgazului. Încă 2.000 MW producţie fotovoltaică, cu 1.500 MW stocare şi peste 50 MW producţie energie eoliană. Ceea ce înseamnă că noi avem astăzi circa 1.500 MW pe 24 de ore deficit de balanţă, adică importăm această sumă.

Odată cu intrarea acestor proiecte în producţie, până la finalul anului, România va putea să spună că va ajunge la nivelul de importator net de energie, la nivelul de a-şi produce energie să îşi satisfacă nevoia internă, lucru care automat va duce la scăderea preţului final”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, în judeţul Hunedoara.

Bogdan Ivan a explicat că prețul mare la energia electrică pe care-l plătesc românii este din cauza importurilor, aproximativ 20 la sută din consum fiind asigurat din afara țării.

„Noi astăzi importăm, la ore de vârf, aproximativ 20 la sută din cantitatea pe care o consumăm în ţara noastră, dar importăm la un preţ foarte ridicat. Pentru 20 la sută din cantitate de energie, plătim 40 la sută din totalul energiei pe care o consumăm în România, ceea ce automat ridică preţul la consumatorul final.