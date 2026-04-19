Karateka de la Clubul Sportiv Shadow Eclipse Ulmeni au demonstrat determinare și spirit de luptă la Campionatul Interjudețean – Cupa Șimleului, competiție unde emoțiile și ambiția au mers mână în mână.

Participarea la acest concurs a însemnat mai mult decât o simplă confruntare sportivă. Pentru tinerii sportivi, fiecare intrare pe tatami a fost o lecție despre curaj, perseverență și depășirea propriilor limite. În ciuda momentelor dificile și a provocărilor întâmpinate, aceștia au reușit să transforme experiența într-un pas important în formarea lor.

Rezultatele obținute confirmă efortul depus la antrenamente:

🥇 1 medalie de aur

🥈 7 medalii de argint

🥉 9 medalii de bronz

Reprezentanții clubului au transmis felicitări tuturor sportivilor pentru modul în care au luptat și pentru valorile demonstrate – disciplină, respect și fair-play. De asemenea, un rol esențial în parcursul lor îl au părinții, cărora le-au fost adresate mulțumiri pentru susținerea constantă și încrederea acordată.

Cu aceste rezultate, sportivii din Ulmeni își continuă parcursul cu încredere, demonstrând că adevărații campioni sunt cei care au curajul să intre în luptă și să nu renunțe. OSS! 🥋