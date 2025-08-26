La data de 25 august, în jurul orei 10.20, poliţiştii din Ocna Şugatag şi cei din Cavnic, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, care circula pe D.N. 18, în localitatea Giuleşti.

La volanul autoturismului, poliţiştii au identificat un bărbat de 43 de ani.

Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentraţie de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge, în vederea deteminării cu exactitate a concentraţiei de alcool pur în sânge.

Poliţiştii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.