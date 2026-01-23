În noaptea de joi sre vineri, în jurul orei 01:00, polițiștii orașului Borșa care desfășurau activități de monitorizare a traficului rutier pe strada Decebal au observat un autoturism condus haotic. Au fost efectuate semnalelel regulamentare de oprire, însă conducătorul auto a încercat să se sustragă controlului și a fugit într-un local public.

Polițiștii au stabilit identitatea acestuia: un tânăr de 30 de ani, din Borșa. Acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest cât și prelevarea de mostre biologice de sânge.

În cauză a fost întocmit dosar penal și sub coordonarea procurorului de caz se continuă cercetările sub aspecul comiterii infracţiunii de “refuzul sau sustragerea de la prelevare de mostre biologice”, în vederea dispunerii măsurilor legale.