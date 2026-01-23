Sectoare drumuri naționale: circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă. Nu sunt drumuri naționale blocate sau restricționate.

Situația stării de practicabilitate a părții carosabile:

• DN1C, E58 și varianta de ocolire a municipiului Baia Mare – carosabil curat și umed;

• DN18 Pasul Gutâi Baia Mare – carosabil curat și umed;

• DN18 Petrova – carosabil curat și umed;

• DN18 și DN17C – carosabil curat și umed;

• DN18 Pasul Prislop carosabil curat și umed;

• DN18B Târgu Lăpuș – carosabil curat și umed;

• DN18 Sighetu Marmației și DN19 Huta Certeze – carosabil curat și umed;

Intervenții utilaje și material antiderapant:

• Patru utilaje în acțiune DN18 Pasul Gutâi cu opt tone de material antiderapant;

• Un utilaj în acțiune pe DN19 și DN 18 la Sighetu Marmației cu patru tone de material antiderapant;

• Două utilaje în acțiune pe Dealul Hera spre Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Leordina cu 10 tone de material antiderapant;

• Două utilaje în acțiune pe DN18 Pasul Prislop și Borșa cu 10 tone de material antiderapant.

• Două utilaje în acțiune pe DN18 și DN17C cu șapte tone de material antiderapant

Total: 11 utilaje în acțiune și 39 tone de material antiderapant. Cer acoperit. Ninge în zona localităților Petrova, pe Dealul Ștefăniței și pe Dealul Huta Certeze. Se semnalează ceață în zona localităților Baia Mare, Târgu Lăpuș, Cavnic, în Pasul Prislop și în Pasul Gutâi. Vântul prezintă intensificări temporare în zona înaltă de munte.