Primăria Municipiului Baia Mare informează cetățenii că, începând de luni, 26 ianuarie, autobuzele care deservesc liniile 1, 5, 6, 7, 13, 29 și 40 revin la traseul normal pe strada Victoriei.

Odată cu reluarea circulației pe acest tronson, se reactivează stațiile:

• UNIC

• Dacia

• Mărul de Aur

• Podgorii

• Berărie (str. Victoriei)

• VIVO (B-dul Decebal).

Totodată, stațiile temporare de pe bulevardul Independenței se desființează.