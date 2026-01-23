Joi, 22 ianuarie a.c., în jurul orei 17.00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin apel unic de urgență de către dispeceratul unei filme de pază, cu privire la faptul că o persoană ar fi încercat să sustragă bunuri dintr-un supermarket.

Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit faptul că o femeie ar fi sustras bunuri cosmetice din supermarket, însă ar fi fost oprită la ieșirea din magazin.

Aceasta a fost identificată, băimăreancă de 43 de ani, iar prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate.

În continuare, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt .