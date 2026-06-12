Un grav accident s-a produs în cursul zilei de astăzi în orașul Borșa, unde un bărbat și-a pierdut viața după ce un buștean s-a prăbușit peste autoturismul pe care îl conducea.

Potrivit primelor informații, incidentul s-ar fi petrecut în timp ce șoferul unui camion încărcat cu material lemnos se pregătea să descarce încărcătura. În momentul în care ar fi desfăcut chingile de siguranță, unul dintre bușteni s-ar fi desprins și ar fi căzut peste un autoturism aflat în apropiere.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, pompieri militari și polițiști. Din păcate, în ciuda intervenției salvatorilor, bărbatul aflat la volanul autoturismului nu a mai putut fi salvat, fiind declarat decedat.

Polițiștii din Borșa au deschis o anchetă și efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce autoritățile vor furniza informații oficiale.