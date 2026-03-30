Cinci bărbaţi au murit, luni dimineaţă, într-un accident produs în zona localităţii Sânpaul, judeţul Cluj, fiind implicate două camioane şi un autoturism. Traficul rutier pe DN 1F este oprit pe ambele sensuri, circulaţia fiind deviată pe rute ocolitoare.

Potrivit IPJ Cluj, accidentul a avut loc pe DN 1F (E81), la ieşirea din localitatea Sânpaul spre Mihăieşti.

”Potrivit primelor cercetări efectuate de poliţişti la faţa locului, un bărbat de 38 de ani, din comuna Floreşti, aflat la volanul unui autoturism care circula din direcţia Cluj-Napoca spre Zalău, într-un viraj la stânga ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare. Acesta ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, unde ar fi acroşat partea laterală-spate a unui autocamion. Ulterior, autoturismul ar fi intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule, la volanul căruia se afla un bărbat de 35 de ani, care circula din direcţia Zalău spre Cluj-Napoca. În urma impactului, din păcate, toate cele 5 persoane aflate în autoturism, inclusiv conducătorul auto, au decedat”, a precizat Poliţia.

Şoferii camioanelor au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.