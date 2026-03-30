ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentru intervalul 30 martie, ora 10:00 – 31 martie, ora 10:00.

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ, ninsori la munte.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40…50 km/h.

Va ploua în majoritatea regiunilor și pe alocuri se vor mai acumula cantități de apă de 10…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare.