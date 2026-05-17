Orașul Tăuții Măgherăuș se pregătește de o nouă porție zdravănă de râs și voie bună! Pe 17 mai, de la ora 16:00, Casa de Cultură din incinta Primăriei va găzdui cea de-a V-a ediție a Festivalului Național de Umor „Cu Umorul Nu-i de Glumit!”, un eveniment devenit deja tradiție pentru iubitorii de comedie și divertisment.

Organizat de Primăria și Consiliul Local Tăuții Măgherăuș, festivalul promite un spectacol memorabil, cu invitați de marcă ai scenei românești. Printre cei care vor urca pe scenă se numără îndrăgitul actor și prezentator Andrei Duban, maestrul umorului Horațiu Mălăele și carismaticul Sorin Tănase, care va fi și amfitrionul festivalului.

Publicul se va putea bucura și de momente artistice susținute de Gavril Moisa, trupa Focul Viu, Criv Vecerdea și tânărul Ramon Roman, într-un program divers, plin de muzică, satiră și voie bună.

Intrarea este gratuită, iar organizatorii îi invită pe toți maramureșenii să ia parte la o după-amiază în care râsul va fi personajul principal.

Sub sloganul „Râdem împreună, trăim mai frumos!”, ediția din acest an promite să transforme Tăuții Măgherăuș într-un adevărat centru al umorului românesc.