Comuna Remetea Chioarului face un nou pas pentru păstrarea și promovarea tradițiilor autentice românești, prin organizarea unor cursuri de dans popular dedicate copiilor și tinerilor cu vârsta de peste 7 ani.

Cursurile vor fi coordonate de instructorii Darius Buciuman și Anamaria Hosu, dansatori profesioniști ai Ansamblul Folcloric Național Transilvania, recunoscuți pentru activitatea lor artistică și promovarea folclorului autentic.

Inițiativa își propune să apropie noile generații de valorile tradiționale și să ofere participanților oportunitatea de a învăța pași de dans popular într-un cadru profesionist și prietenos.

Organizatorii spun că aceste cursuri sunt mai mult decât simple lecții de dans, ele reprezintă o școală a tradiției, disciplinei și respectului pentru cultura populară românească.

Cei interesați se pot înscrie folosind numerele de contact afișate de organizatori, iar comunitatea este încurajată să susțină tinerii care aleg să ducă mai departe frumusețea jocului popular românesc.