Şase persoane au fost rănite, luni dimineaţă, într-un accident produs în zona localităţii Sânpaul, judeţul Cluj, fiind implicate două camioane şi un autoturism.

Cinci dintre victime au rămas încarcerate, fiind în stare gravă, iar la locul accidentului a fost solicitat un elicopter SMURD. Traficul rutier pe DN 1F este oprit pe ambele sensuri.

”Pompierii lucrează pentru descarcerarea a cinci bărbaţi, care sunt, din primele date, inconştienţi. În momentele următoare va ateriza şi elicopterul”, a transmis ISU Cluj.

Accidentul s-a produs în zona localităţii Sânpaul, pe DN 1F, fiind implicate două camioane şi un autoturism.

”În urma impactului, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform primelor informaţii, şase persoane au fost rănite”, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Acolo intervin patru autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD şi două echipaje SAJ. Totodată, este aşteptat să aterizeze elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou.

”Sunt anunţate patru victime încarcerate, în stare gravă”, a arătat ISU Cluj.