Avioanele de vânătoare ale NATO au fost mobilizate de urgență ca răspuns la o dronă care a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al Letoniei, a raportat DPA, citând o declarație a armatei letone.

De asemenea, a fost transmisă o alertă către cetățeni.

„Agresiunea rusă în curs din Ucraina creează posibilitatea unor incidente repetate în care vehicule aeriene fără pilot pătrund sau se apropie de spațiul aerian al Letoniei”, se mai menționează în text, potrivit BTV Novinite.

Forțele Armate Letone adaugă că, împreună cu aliații NATO, monitorizează constant spațiul aerian al țării.

Letonia nu dispune de avioane de vânătoare și se bazează pe partenerii săi pentru a-și proteja spațiul aerian.

La începutul acestei luni, două drone ucrainene au lovit rezervoare goale la un depozit de petrol din orașul Rezekne, situat în estul țării, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Rusia.

Deși nu au existat victime, incidentul a declanșat o criză politică, iar ministrul apărării, Andris Spruds, și prim-ministrul, Evika Silinja, și-au dat demisia.

Se crede că dronele rătăcite intră în spațiul aerian al statelor baltice pe măsură ce forțele ruse de apărare aeriană bruiază dronele ucrainene care atacă ținte din nord-vestul Rusiei.