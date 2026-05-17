Emoția și respectul pentru trecut continuă să dăinuie la Muzeul Tarnița, la câteva zile după evenimentul aniversar „Un an de veghe asupra istoriei mineritului”, dedicat primului an de activitate al muzeului.

Evenimentul a adus împreună foști mineri, iubitori ai patrimoniului local și oameni care păstrează vie memoria uneia dintre cele mai importante pagini din istoria zonei. Dincolo de bilanțul unui an bogat în activități și proiecte, adevărata valoare a întâlnirii a fost cea umană: revederi emoționante, strângeri de mână pline de respect și povești despre sacrificiile și solidaritatea din subteran.

Organizatorii spun că fiecare obiect donat muzeului reprezintă o nouă filă de istorie salvată. Generozitatea comunității demonstrează că patrimoniul minier din Tăuții-Măgherăuș nu este doar o amintire, ci o moștenire vie, transmisă din generație în generație.

„Prin fiecare vizită și prin fiecare gest de susținere, lămpașul istoriei continuă să ardă”, transmit reprezentanții muzeului, mulțumind tuturor celor care au fost alături de acest proiect cultural.

Muzeul Tarnița din Băița a devenit, într-un singur an, un important punct de atracție pentru cei care doresc să descopere tradiția mineritului maramureșean și poveștile oamenilor care au scris istoria locului în adâncurile pământului.