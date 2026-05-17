Bărbatul suspectat de hantaviroză și aflat acum la Spitalul Județean Arad fusese internat, încă din 2023, la Spitalului de Psihiatrie Ştei. În 6 mai, el a fost externat din spitalul din Bihor, iar în 9 mai a ajuns la spitalul din Arad cu simptome de gripă. Managerul spitalului din Ștei a explicat pentru News.ro care este acum situaţia în unitatea medicală, unde sunt peste 300 de pacienți, și când vor fi gata analizele care vor stabili dacă pacientul are sau nu hantavirus.

Managerul spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei, Horia Miara, a spus că la externare, în 6 mai, bărbatul nu avea simptome și a fost transportat cu o ambulanță în localitatea de domiciliu, Sântana, din judeţul Arad, fiind însoțit de personal medical. În 9 mai, bărbatul a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad cu simptome de gripă, iar în urma unor prime analize a fost confirmată suspiciunea de hantaviroză. La acest moment, este internat la secţia boli infecţioase a spitalului din Arad.

„La Spitalul din Ştei noi am izolat contacţii, în saloane izolatoare, am făcut triajul epidemiologic, am interzis accesul aparţinătorilor şi al persoanelor străine în spital tocmai pentru a evita contactul cu persoanele din afară până la primirea rezultatului. În afară de personalul de serviciu, nu mai intră nimeni în spital, iar pentru personalul de serviciu se face triajul epidemiologic”, a spus pentru News.ro managerul Spitalului de Psihiatrie Ștei.

Spitalul este situat într-o zonă împădurită, iar dezinseţia şi deratizarea se fac aici lunar, susține managerul unităţii: „Anul trecut a fost o perioadă cu ţânţari şi am hotărât să creştem ritmicitatea la câte un control de dezinsecţie, deratizare, pe lună”.

„Ce pot eu să vă spun este că niciunul dintre pacienţii noştri, şi avem peste 300 de pacienţi, nu prezintă simptome (…) Personalul, de asemenea, nu are probleme, nu avem pacienţi cu viroze, sper că rezultatul ne va confirma că totuşi pacientul nu are hantavirus”, a mai spus managerul spitalului din Ştei.

La nivel internațional există îngrijorări legate de hantavirus, după moartea a trei pasageri în timpul unei croaziere între Argentina și Capul Verde. Alți șapte pasageri au fost testați pozitiv cu acest virus, inclusiv o pacientă din Franța, în prezent în stare critică.

Boala este transmisă în general de rozătoare infectate, cel mai adesea prin urina, excrementele și saliva lor.

Testele de laborator realizate în Africa de Sud și Elveția au confirmat că în cazul pacienților de pe nava MV Hondius este vorba despre tulpina Anzi, singura tulpină de hantavirus cunoscută pentru faptul că se transmite între oameni.