Romano-catolicii au sărbătorit, duminică, Floriile, care marchează intrarea Domnului în Ierusalim. Azi, 30 martie, începe Săptămâna Patimilor, care va culmina cu ziua de duminică, 5 aprilie, cu Învierea Domnului.

Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare are menirea de a-i pregăti pe credincioși pentru Înviere.

Zilele de luni, marți și miercuri din Săptămâna Patimilor au o semnificație obișnuită, iar slujbele speciale încep cu ziua de joi, numită Joia Mare.

În Vinerea Mare se oficiază devoțiunea Calea Sfintei Cruci. În cadrul acestui eveniment se dezvelește Sfânta Cruce. În seară zilei de Sâmbătă Mare se oficiază o liturghie solemnă, iar la sfârșitul acesteia se desfășoară Procesiunea de Înviere, după care sunt sfințite alimentele.