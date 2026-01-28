Vineri, 30 ianuarie, de sărbătoarea închinată Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cu ocazia serbării hramului școlilor teologice din Eparhie.

În Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului activează trei instituții teologice: Domeniul de Teologie „Justinian Arhiepiscopul” din cadrul Centrului Universitar „Nord” Baia Mare, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” Baia Mare și Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” Satu Mare.

De asemenea, din încredințarea Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul este coordonatorul școlilor teologice din Eparhie.