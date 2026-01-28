La data de 27 ianuarie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea unui inculpat, în vârstă de 32 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă, în formă continuată.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în luna februarie 2024, inculpatul a realizat și stocat în telefonul său mobil o înregistrare video cu o persoană vătămată minoră aflată în ipostaze sexuale explicite.

De asemenea, în aceeași lună , inculpatul a întreținut acte sexuale cu persoana vătămată minoră, context în care a realizat alte înregistrări video, pe care le-a stocat și deținut în același dispozitiv mobil.

Ulterior, acesta a distribuit, prin intermediul unei rețele de socializare, materialele video cu victima minoră .

Cercetările au reliefat că, perioada martie 2024 – ianuarie 2026, inculpatul a procurat, a stocat, a deținut și a distribuit prin intermediul unei aplicații de mesagerie online, peste 340 de înregistrări video și fotografii reprezentând materiale pornografice cu minori.

Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj Napoca.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba – Poliția orașului Ocna Mureș și ai Serviciului Regional Poliție Transporturi Cluj.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.