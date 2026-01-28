Miercuri a fost zi cu ghinion pentru șoferii care au tranzitat Baia Mare. Dacă de dimineață s-au înregistrat câteva accidente, nici după-amiaza nu este ferită de incidente.

În urmă cu doar câteva minute a fost semnalat un nou accident, de data aceasta la urcarea pe Dura unde o autoutilitară încărcată cu lemne a ajuns în șanțul de pe marginea carosabilului.