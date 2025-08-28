Vineri, 29 august, de sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Borșa–Pietroasa, Protopopiatul Vișeu, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Theologos”.
Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul Izvoare, Protopopiatul Sighet, cu ocazia serbării hramului așezământului monahal. Răspunsurile la strană vor fi oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”.
