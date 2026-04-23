Legenda gimnasticii mondiale Nadia Comăneci a fost distinsă cu premiul pentru întreaga carieră în cadrul Laureus World Sports Awards, desfășurată luni seară la Madrid. Distincția reconfirmă statutul său de simbol al excelenței în sportul mondial.

Premiul vine într-un an cu o încărcătură specială pentru fosta mare campioană. În 2026 se împlinesc 50 de ani de la momentul istoric din 18 iulie 1976, când Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal, performanță care a schimbat definitiv acest sport.

Membră a Laureus World Sports Academy, alături de unele dintre cele mai mari nume din istoria sportului, Nadia Comăneci continuă să fie o prezență influentă în promovarea valorilor sportive la nivel global. În România, anul 2026 a fost declarat oficial „Anul Nadia Comăneci”, marcând contribuția sa excepțională.

Gala de la Madrid a adus în prim-plan și alte nume importante din sportul mondial. Tenismenul Carlos Alcaraz a fost desemnat sportivul anului, în timp ce la feminin trofeul i-a revenit Arina Sabalenka. Premiul pentru cel mai bun tânăr sportiv a fost câștigat de Lamine Yamal, iar distincția pentru revelația anului a ajuns la pilotul britanic Lando Norris.

La categoria echipa anului, trofeul a fost adjudecat de Paris Saint-Germain, în timp ce premiul pentru revenirea anului a fost acordat jucătorului de golf Rory McIlroy.

Premiul primit de Nadia Comăneci la Gala Laureus reprezintă nu doar o recunoaștere a unei cariere excepționale, ci și un omagiu adus unui moment unic în istoria sportului, care continuă să inspire generații întregi.