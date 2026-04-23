David Popovici a câștigat miercuri medalia de aur în proba de 50 de metri liber, în cadrul Campionatului Național pentru seniori, tineret și juniori, confirmându-și statutul de favorit chiar la revenirea în competiții.

Campionul olimpic a încheiat cursa cu timpul de 22 de secunde și două sutimi, dominând finala și impunându-se clar în fața adversarilor. Pe locul al doilea s-a clasat Patrick Sebastian Dinu, cu 22:33, în timp ce podiumul a fost completat de Mihai Gergely, care a înregistrat 22:69.

După cursă, Popovici a declarat că participarea la această competiție are și rolul de a marca revenirea sa după o pauză competițională de opt luni. „E primul concurs în 8 luni. Am venit să dăm ce avem mai bun în perioada asta din an şi să mă dezmorţesc. Ca întotdeauna, mi-am propus doar să mă distrez şi să mă simt bine”, a spus sportivul pentru TVR Sport.

La actuala ediție a Naționalelor, înotătorul român urmează să mai concureze în probele de 100 și 200 de metri liber, dar și în cadrul ștafetelor, unde este așteptat să rămână unul dintre principalii favoriți.