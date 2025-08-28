Miercuri, 27 august 2025, reprezentanții factorilor interesați în cadrul proiectului SIRM – „Integrarea Socio-Economică a Refugiaților și Migranților” au participat la cea de-a cincea întâlnire organizată de Consiliul Județean Maramureș, în calitate de partener în proiect. Proiectul SIRM este implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Rzeszow din subordinea Voievodatul Podkarpackie (înfrățit cu județul Maramureș), lider de proiect, alături parteneri reprezentați de regiuni și instituții din România (Maramureș), Irlanda, Țările de Jos, Letonia, Slovacia, Italia, Croația și Polonia.

Agenda întâlnirii a cuprins trecerea în revistă a evoluției proiectului SIRM și sinteza exemplelor de bună practică prezentate de partenerii internaționali din proiect în cadrul întâlnirii interregionale care a avut loc la Riga, Letonia, în luna iulie 2025. De asemenea, întâlnirea a vizat și identificarea de studii de caz și propuneri privind pregătirea celei de-a 6-a întâlniri transnaționale, ultima din proiect, care va avea loc în Irlanda și va avea tema „Politica educațională pentru refugiați și migranți”.

La această întâlnire a factorilor interesați în cadrul proiectului SIRM au fost prezenți reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor implicate în implementare, printre care: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC, Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș, Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Maramureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și Fundația Huțulilor Ucraineni din România.

În debutul întâlnirii s-a subliniat faptul că această întrevedere a marcat încheierea celui de-al cincilea semestru de implementare a proiectului, respectiv intrarea, începând cu data de 1 septembrie, în ultimul semestru din etapa I. Această primă etapă vizează influențarea instrumentului de politică, care în cazul Consiliului Județean Maramureș este reprezentat, în principal, de Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Maramureș 2021-2027. În ceea ce privește măsurile de influențare a instrumentului de politică deja implementate, județul Maramureș a introdus prevederi cu privire la posibilitatea de a finanța acțiuni care promovează integrarea socio-economică a refugiaților, migranților și solicitanților de azil în ghidurile de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură și tineret. Cea de-a doua etapă a proiectului va consta în monitorizarea propriu-zisă a acțiunilor întreprinse pentru influențarea instrumentului de politică.

În continuare, factorilor interesați prezenți li s-a expus sinteza bunelor practici din cadrul celei mai recente întâlniri interregionale. Astfel, la întâlnirea de la Riga au fost prezentate bune practici care ilustrează implicarea autorităților și organizațiilor locale în sprijinirea migranților și refugiaților, de la acțiuni de responsabilitate socială și integrare comunitară în Maramureș, prezentate de către reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Maramureș și ai Asociației Profesionale Neguvernamentale de Asistență Socială ASSOC, la incubatoare și programe pentru inițiative antreprenoriale în Prešov și Šibenik, modele de sprijin pentru antreprenoriat prin rețeaua SAI din Brindisi, instrumente digitale de orientare pentru nou-veniți dezvoltate de Universitatea din Riga și programe de consolidare a coeziunii sociale prin implicarea mediului de afaceri și a societății civile.

În Maramureș, deși afluxul de refugiați este în scădere, problema migranților ia amploare, iar cea mai mare provocare în gestionarea acestei situații o constituie implementarea unor măsuri holistice cu privire la integrarea acestora. În acest context, participanții la întâlnire au fost de acord asupra faptului că o mai bună comunicare între instituțiile publice, reprezentanții mediului de afaceri și ONG-uri, în scopul creării unui cadru comun de integrare, ar fi o potențială soluție. Totodată, s-a discutat și despre necesitatea schimbării percepției comunității cu privire la migranți, prin acțiuni care să faciliteze schimburile interculturale.

În încheiere, factorii interesați au fost invitați să pregătească propuneri cu privire la studiile de caz care vor fi prezentate în cadrul ultimei întâlniri interregionale ce se va desfășura în Irlanda în luna noiembrie.

Obiectivul general al proiectului SIRM este îmbunătățirea implementării a 8 politici de dezvoltare regională în domeniul integrării socio-economice a migranților și refugiaților, o problemă importantă în domeniul incluziunii sociale fiind integrarea socio-economică a migranților din țările terțe.

Proiectul SIRM este finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2021-2027, apelul 1, având un buget total de 1.620.928 euro. Bugetul aferent Consiliului Județean Maramureș, pentru cei patru ani de implementare, este de 140.370 euro, din care contribuția ERDF este de 112.296 euro (80% din bugetul total), iar cofinanțarea națională este de 28.074 euro (20% din bugetul total), din care 25.266,4 euro este cofinanțarea de la bugetul de stat (18%), iar 2% este cofinanțarea Consiliului Județean Maramureș, în valoare de 2.807,4 euro.