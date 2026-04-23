Sărbătoarea Meșteșugurilor Ardelenești 2026 revine în această toamnă la Cetatea Medievală din Târgu Mureș, unde, în perioada 19–20 septembrie, publicul va putea descoperi universul tradițiilor transilvănene printr-o ediție dedicată lutului, material simbolic al legăturii dintre om și natură.

Ajuns la a patra ediție, evenimentul își propune să aducă în prim-plan meșteșugurile autentice, reunind artizani, etnografi și pasionați ai patrimoniului cultural. Tema din acest an pune accent pe olărit și ceramică, domenii care au modelat viața cotidiană de-a lungul secolelor și continuă să inspire creații contemporane.

Vizitatorii vor avea ocazia să participe la ateliere interactive și demonstrații practice, unde vor putea învăța tehnici tradiționale precum modelarea la roată, decorarea ceramicii sau „scrierea” cu cornul. Programul include, de asemenea, târguri de produse meșteșugărești, expoziții tematice și prelegeri etnografice, completate de spectacole de muzică populară.

Organizatorii subliniază că scopul evenimentului este nu doar conservarea tradițiilor, ci și transformarea lor într-o resursă vie, capabilă să fie transmisă generațiilor viitoare. Prin îmbinarea educației culturale cu experiența directă, festivalul devine un spațiu de întâlnire între trecut și prezent, între meșteșug și creativitate.