Municipiul Zalău va avea o centrală fotovoltaică în valoare de aproape 4 milioane de lei, după ce autoritățile locale au avizat un proiect destinat producerii de energie verde și reducerii costurilor publice.

Investiția, finanțată prin Fondul pentru Modernizare, presupune construirea unei capacități de producție de 1 MW, care va contribui la creșterea autonomiei energetice a administrației locale. Contractul pentru realizarea proiectului a fost semnat de primarul Florin Florian cu o companie din Cluj-Napoca și include achiziția, montarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, precum și lucrările de racordare la rețeaua electrică.

Centrala va fi echipată cu 1.516 panouri fotovoltaice monocristaline, fiecare având o putere de 660 W, montate pe structuri de aluminiu fixate în sol. De asemenea, vor fi instalate 10 invertoare de câte 100 kW și va fi construit un post de transformare necesar conectării la sistemul energetic.

Valoarea totală a investiției este estimată la 3,8 milioane de lei, iar autoritățile locale consideră proiectul un pas important în direcția tranziției energetice și a dezvoltării durabile. În paralel, municipalitatea pregătește un proiect suplimentar pentru realizarea unor capacități de producție de încă 2,5 MW, care ar putea acoperi consumul propriu al instituțiilor publice și al sistemului de iluminat stradal.