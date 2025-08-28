La data de 27 august a.c., în jurul orei 14.50, polițiștii din Baia Sprie au oprit pentru control o autoutilitară care se deplasa pe D.N. 18.

Polițiștii au identificat la volanul autotutilitarei un bărbat, iar la solicitarea documentelor personale, acesta a prezentat un permis de conducere, însă a precizat că actul de identitate nu îl are asupra sa.

În urma examinării vizuale a imaginii de pe permisul de conducere, polițiștii au constatat faptul că persoana interceptată în trafic nu corespunde caracteristicilor imaginii de pe permisul de conducere prezentat de acesta.

Ulterior, la solicitarea polițiștilor bărbatul a comunicat datele reale de stare civilă, iar în urma verificărilor în bazele de date s-a stabilit faptul că acesta figurează cu dreptul de a conduce suspendat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz într-un dosar penal întocmit pentru comiterea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și uz de fals.