La data de 27 august a.c., în intervalul orar 09.00-13.00, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși și specialiștii Registrului Auto Român Maramureș au organizat o acțiune pe raza localității Dumbrăvița.

Acțiunea a avut ca scop prevenirea săvârșirii faptelor ilegale săvârșite de conducătorii auto, dar și depistarea, identificarea și tragerea la răspundere a conducătorilor auto care încalcă prevederile legale privind starea tehnică a autovehiculelor și circulația pe drumurile publice.

Pe parcursul acțiunii, polițiștii au legitimat 40 de persoane și tot atâtea autovehicule au fost oprite pentru a fi verificate. Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale, patru dintre acestea fiind pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar una pentru încălcarea prevederilor Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspunedere civilă auto pentru prejudiciile produse terților.

De asemenea, au fost reținute 3 certificate de înmatriculare pentru neregulile constatate și un set de plăcuțe de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 4.800 de lei.