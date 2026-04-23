Sistemul de educație destinat elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) din România traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, pe fondul creșterii accelerate a numărului de copii și al scăderii resurselor umane specializate.

Datele oficiale ale Ministerul Educației și Cercetării arată că, în anul școlar 2025–2026, numărul elevilor cu CES a ajuns la 91.366, aproape dublu față de acum trei ani. În același timp, numărul profesorilor de sprijin a scăzut semnificativ, ajungând la aproximativ 1.700, după ce 152 de cadre didactice au părăsit sistemul în ultimii doi ani.

Dezechilibrul este evident și în raportul elev-profesor: dacă în 2019 un profesor de sprijin lucra, în medie, cu 28 de elevi, în prezent acesta ajunge să gestioneze peste 50 de copii, într-un sistem care ar trebui să ofere suport individualizat. Creșterea normei didactice la 20 de ore, începând cu 2025, accentuează presiunea asupra cadrelor didactice.

Deși Legea învățământului preuniversitar 198/2023 prevede o reformă amplă a educației speciale, aceasta nu a fost implementată nici la aproape trei ani de la intrarea în vigoare. Măsuri esențiale, precum înființarea Centrului Național pentru Educație Incluzivă, dezvoltarea camerelor-resursă în școli sau acordarea voucherelor educaționale pentru elevii cu CES, au fost amânate succesiv prin acte normative, cel mai recent până în anul școlar 2027–2028.

În lipsa legislației subsecvente și a unei aplicări concrete, integrarea reală a elevilor cu CES în învățământul de masă rămâne, în mare parte, teoretică. Profesorii semnalează, la rândul lor, nevoia urgentă de formare pentru lucrul cu acești elevi, aspect evidențiat și de studiul internațional TALIS 2024.

Specialiștii avertizează că, fără măsuri rapide, creșterea numărului de profesori de sprijin, investiții în formare și implementarea reformei promise, sistemul riscă să nu mai poată răspunde nevoilor unui număr tot mai mare de copii. În aceste condiții, educația incluzivă, asumată la nivel legislativ, rămâne departe de realitatea din școli, relatează EduPedu.