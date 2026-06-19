Comunitatea romano-catolică din Baia Mare are un motiv de bucurie și mândrie. Miercuri, 24 iunie, începând cu ora 11:00, fratele Gabriel-Ștefan Mureșan, originar din Parohia „Sfântul Anton de Padova” din Baia Mare, va primi sacramentul Preoției în cadrul unei solemne celebrări care va avea loc în Catedrala romano-catolică „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași.

Hirotonirea va fi oficiată de Preasfințitul Iosif Păuleț, Episcop de Iași, alături de alți ierarhi ai Bisericii Catolice, între care Preasfințitul Thomas Deenihan, episcop de Meath (Irlanda), Preasfințitul Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași, și Preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit de Iași.

Alături de tânărul băimărean vor fi hirotoniți fr. Florin Marian Nistor, din Parohia „Sfântul Ioan Nepomuk” din Huta-Certeze, filiala „Sfânta Rita” din Târșolț, împreună cu opt diaconi diaconi ai Diecezei de Iași, care vor fi admiși în Ordinul Prezbiteratului după ani de formare teologică și spirituală.

Bucuria acestui moment va continua în Baia Mare, unde noul preot Gabriel-Ștefan Mureșan va celebra prima sa Sfântă Liturghie. Evenimentul religios va avea loc sâmbătă, 27 iunie, de la ora 11:00, la Biserica romano-catolică „Sfântul Nicolae” (Sfântul Anton), situată în Piața Păcii nr. 8.

Momentul are o semnificație aparte atât pentru familia și apropiații părintelui Gabriel-Ștefan Mureșan, cât și pentru întreaga comunitate parohială care l-a însoțit pe parcursul drumului său vocațional. Credincioșii sunt invitați să participe la această celebrare deosebită și să se alăture în rugăciune noului preot la începutul slujirii sale pastorale.

Anul 2026 are o încărcătură simbolică specială pentru familia franciscană, marcând împlinirea a 800 de ani de la trecerea la Domnul a Sfântului Francisc de Assisi, fondatorul Ordinului Franciscan, din care face parte și părintele Gabriel-Ștefan Mureșan.