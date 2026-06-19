Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, primele avertizări de caniculă din acest an. De sâmbătă intră în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate în 14 județe din vestul țării, urmând ca duminică acesta să se extindă.

INFORMARE METEOROLOGICĂ. Interval de valabilitate: 19 iunie, ora 10 – 22 iunie, ora 21. Fenomene vizate: vreme călduroasă, local caniculă și disconfort termic.

Vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi în accentuare îndeosebi în vest și sud-vest, unde local va fi caniculă.

Maximele termice vor fi cuprinse vineri (19 iunie) între 24…25 de grade pe litoral și 32 de grade în vest și sud-vest, apoi vor fi în creștere, astfel încât duminică și luni se vor înregistra valori de până la 34…36 de grade.

COD GALBEN. Interval de valabilitate: 20 iunie, intervalul orar 12.00 – 21.00.Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate.



Sâmbătă (20 iunie) în Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și în vestul Olteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde și indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge izolat pragul critic de 80 de unități.

COD GALBEN. Interval de valabilitate: 21 iunie, intervalul orar 12.00 – 21.00. Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat.

Duminică (21 iunie) în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și în vestul și centrul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest unde local va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități.