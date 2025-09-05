La data de 30 august a.c., în jurul orei 12.30, polițiștii din Târgu Lăpuș au fost sesizați cu privire la comiterea unui furt din locuință, pe raza comunei Coroieni.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că o persoană necunoscută ar fi intrat în locuința unui bărbat de 93 de ani, susținând că este un lucrător din cadrul primăriei și trebuie să efectueze verificări la instalația electrică.

Ulterior, acesta ar fi solicitat o suma de bani pentru serviciul efectuat, iar în momentul în care bărbatul s-ar fi pregătit să achite suma solicitată, bărbatul ar fi smuls din mâna vârstnicului suma de 5.000 de lei, după care a părăsit locuința.

De îndată, polițiștii au demarat cercetările, iar în urma activităților investigativ-operative, au identificat un tânăr de 21 de ani, bănuit de comiterea faptei.

Totodată, prejudiciul a fost recuperat în totalitate, astfel că suma de 5.000 de lei a fost înapoiată bărbatului de 93 de ani.

Vă reamintim că persoanele vârstnice reprezintă o categorie vulnerabilă, fiind predispuse în a deveni victimeale infracțiunilor.

Copiii și persoane în vârstă trebuie să fie informați cu privire la metodele de prevenire pe care ar trebui să le adopte în vederea împiedicării săvârșirii unor fapte antisociale.

Transmiteți-le părinților sau bunicilor dumneavoastră să nu le permită străinilor să intre în curtea sau în locuința lor și să ceară întotdeauna sprijinul unei persoane ne încredere sau a autorităților;

Să nu ofere informații despre bunurile de valoare pe care le deținși locul acestora;

Să nu lase locuința descuiată, chiar dacă deplasarea lor nu este de durată.