Duminică, 7 septembrie, credincioșii sunt apteptați să sărbătorească hramul Bisericii Nașterea Maicii Domnului din Ferneziu.
Cei care vor să participe sunt îndemnați să poarte costume populare românești.
De asemenea, începând cu ora 09:00, va avea loc Utrenia, iar de la 10.00 Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Biserica Nașterea Maicii Domnului.
