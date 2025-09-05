Duminică, 7 septembrie, credincioșii sunt apteptați să sărbătorească hramul Bisericii Nașterea Maicii Domnului din Ferneziu.

Cei care vor să participe sunt îndemnați să poarte costume populare românești.

De asemenea, începând cu ora 09:00, va avea loc Utrenia, iar de la 10.00 Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Biserica Nașterea Maicii Domnului.