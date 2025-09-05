În perioada 28 august – 2 septembrie, tinerii comunității Bisericii romano-catolice a Ordinului Franciscan Baia Mare au au participat la cea de-a III-a ediție a Zilei Tineretului Franciscan, desfășurată la Luizi-Călugăra (Bacău) în data de 30 august.

Drumul spre Prăjești, locul unde au fost găzduiți, a fost îmbogățit de un popas de suflet la Nisiporești, unde au descoperit viața și mărturia luminoasă a Fericitei Veronica Antal.

Întreaga experiență a fost o împletire de prietenie și bucurie – o adevărată mărturie că tinerii, împreună, pot fi semne vii de credință și iubire în lume. Imaginile vorbesc de la sine.



