Polițiștii maramureșeni au fost aproape de elevi pe toată perioada vacanței de vară, mai ales prin prezența loc activă în cadrul tututror taberelor de vară organizate în județ.

Ieri, 4 septembrie a.c., a fost ultima activitate din această vacanță desfășurată în cadrul taberei de vară din localitatea Coaș.

Întrucât activitatea s-a desfășurat în apropierea unui lăcaș de cult, copii au putut să înțeleagă că deși biserica și poliția au atribuții diferite într-o comunitate, în fond, ambele pledează pentru buna conviețuire și respectarea aproapelui.

Peste 190 de copii au ascultat cu atenție recomandările polițiștilor pentru începerea noului an școalar în armonie.

La final de vacanță, polițiștii și preoții au avut o misiune comună, aceea de a transmite mesaje de responsabilitate, siguranță și solidaritate. Astfel, polițiștii au prezentat regulile de circulație, măsuri de prevenire a bullying-ului și recomandări pentru siguranța în mediul online, în timp ce preoții au subliniat importanța respectului, a prieteniei și a grijii față de cei din jur.

După multitudinea de experiențe trăite în tabere, polițiștii rămân aproape de elevi în noul an școlar!