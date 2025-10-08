La data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 16.40, polițiștii au surprins cu aparatul video-radar din dotare un autoturism care circula cu o viteză peste limita legală în localitatea Valea Chioarului.

În urma verificărilor efectuate, a reieșit faptul că la volanul autoturismului se afla un bărbat de 37 de ani din județul Bistrița-Năsăud. De asemenea, verificările efectuate în bazele de date au relevat faptul că bărbatul figurează cu permisul de conducere reținut.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.