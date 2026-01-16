Azi-noapte, în jurul orei 01.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați despre faptul că pe strada General Mociulschi din Sighetu Marmației a avut loc cu accident rutier, soldat cu pagube materiale.

Conducătorul auto care ar fi provocat accidentul rutier a părăsit locul faptei, însă verificările efectuate de polițiști au relevat că trei autoturisme care staționau au fost avariate de un alt autoturism după ce, la o intersecție de drumuri, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu acestea.

De îndată, polițiștii rutieri au demarat activități de verificare în vederea identificării conducătorului auto, iar la scurt timp acesta a fost interceptat pe raza municipiului.

Tânărul de 33 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând concentrația de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei, acesta a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

Polițiștii continuă verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier