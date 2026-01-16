La data de 15 ianuarie 2026, în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina au oprit pentru control un autoturism, care circula pe D.N. 18, în localitatea Petrova.

La solicitarea îndreptățită a polițiștilor de a le prezenta documentele, conducătorul auto a motivat că nu le are asupra sa, astfel că a fost condus la sediul poliției pentru stabilirea identității și efectuarea verificărilor specifice.

În urma consultării bazelor de date, s-a stabilit că față de tânărul de 34 de ani, aflat la volanul autoturismului, a fost dispusă interdicția dreptului de a conduce autovehicule pe teritoriul României.

Tânărul a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre de sânge în vederea determinării alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiuilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice de sânge, cerectările efectuându-se în continuare sub coordonarea procurorului de caz.