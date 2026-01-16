La data de 15 ianuarie a.c., în jurul orei 09.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș au interceptat în trafic un bărbat de 42 de ani, care conducea un autoturism pe strada Țibleșului din localitate.

Polițiștii au verificat atât documentele personale ale șoferului, cât și cele ale autoturismului condus, iar ulterior au efectuat testarea cu aparatul etilotest. Întrucât rezultatul testării a indicat concentrația de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge.

În temeiul celor constatate, polițiștii efectuează cercetări, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale în consecință.