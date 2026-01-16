La data de 15 ianuarie a.c., în jurul orei 21.50, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Borșa au intervenit pe strada Victoriei din localitate, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu rănirea unei persoane.

Verificările efectuate de polițiști au relevat că un bărbat, în vârstă de 62 de ani, în timp ce conducea un autoturism nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, condus de o femeie de 39 de ani, intrând în coliziune cu acesta.

În urma impactului, femeia a suferit vătămări corporale, astfel că a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambele persoane implicate au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Respectarea regulilor de circulație și conducerea preventivă sunt esențiale pentru siguranța în trafic!